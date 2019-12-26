В России изобрели тележки, которые могут «пробивать» товар

Такое решение должно сократить очереди в супермаркетах. По сути технология позволяет автоматически регистрировать все товары, которые покупатель кладёт в тележку. При этом будет формироваться чек, который останется оплатить на выходе из магазина.

Чтобы вся система работала, на товары будут наноситься радиочастотные метки, а магазинные полки и тележки оборудуют антеннами и RFID-ридерами. Благодаря этому в информационную базу магазина будет поступать информация о количестве проданного товара. Касса же способна считывать данные о покупках с тележки, а ещё сканировать штрих-коды товаров. Отмечается, что система даже может проверять акцизные марки при покупке алкоголя.