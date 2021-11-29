В России изобрели умный прицел

Система получает данные от баллистического вычислителя, метеодатчика и дальномера. Это позволяет ей производить необходимые расчёты и корректировать положение прицельной марки.

Эта система универсальна. Насадка подойдёт для любых типов гражданских прицелов к спортивному или охотничьему оружию. Благодаря новой технологии владелец оружия не будет отвлекаться на расчёты. Ему нужно будет только метить в центр перекрестия и попадать в цель.

Отмечается, что насадка может быть использована и с наиболее популярными гражданскими моделями НПЗ: ПО4х24, ПО6х36, ПО3-6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22.