В России изобрели умный прицел

Наука и технологии
Сегодня в 17:17
1 мин.
В России изобрели умный прицелАвтоматизирует все вычисления
Специалисты Новосибирского приборостроительного завода, предприятия, входящего в Ростех, создали насадку к прицелам, которая делает их «умными». Она автоматически рассчитывает поправки на ветер, баллистику и дальность.
Система получает данные от баллистического вычислителя, метеодатчика и дальномера. Это позволяет ей производить необходимые расчёты и корректировать положение прицельной марки.
Эта система универсальна. Насадка подойдёт для любых типов гражданских прицелов к спортивному или охотничьему оружию. Благодаря новой технологии владелец оружия не будет отвлекаться на расчёты. Ему нужно будет только метить в центр перекрестия и попадать в цель.
Отмечается, что насадка может быть использована и с наиболее популярными гражданскими моделями НПЗ: ПО4х24, ПО6х36, ПО3-6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22.
Источник: Ростех