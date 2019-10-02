В России изобретён сверхпрочный материал для самолётов и автомобилей

Алюминий и его сплавы широко распространены в промышленности. Последние имеют высокие коррозионную стойкость, тепло- и электропроводность, прочность и пластичность. Например, в пассажирских самолётах изделия из алюминия составляют более 20% массы всех конструкций.

Учёные из НИТУ «МИСиС» решили разработать сплавы алюминия с повышенной прочностью, и при этом способные к сверхпластической формовке при повышенных скоростях. Данный метод формовки позволяет получить лёгкие цельные конструкции сложной геометрии.

Однако формование одной детали средней сложности обычно занимает несколько часов и дорого стоит. Исследователи же создали такие сплавы, которые могут превращаться в деталь при сверхпластической формовке за 15-20 минут. К тому же материал получился прочнее аналогов.

Его применение позволит увеличить объёмы производства и снизить стоимость изделия. Учёные уже планируют заняться получением международного патента на сплав.