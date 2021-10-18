В России карты «Мир» начнут работать с Google Pay

Эти займутся в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке. Процесс подключения начнётся уже 26 октября. При этом окончательные сроки подключения технологии будут разниться у кредитных организаций. В ВТБ заявили, что намерены предоставить эту услугу одними из первых.

Ранее, весной, в России разрешили подключать карты «Мир» к Apple Pay. В июле сервис стал доступен клиентам восьми банков: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Почта Банка, «Центр-инвеста», Тинькофф Банка и Примсоцбанка. Позже в октябре список расширился.

Помимо Apple Pay и Google Pay карту «Мир» можно привязать к смартфону с помощью Mir.Pay или Samsung Pay.