В России карты «Мир» начнут работать с Google Pay

Наука и технологии
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В России карты «Мир» начнут работать с Google PayПодключение начнётся в октябре
Российские банки рассказали, когда начнут подключать карты платёжной системы «Мир» к Google Pay.
Эти займутся в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке. Процесс подключения начнётся уже 26 октября. При этом окончательные сроки подключения технологии будут разниться у кредитных организаций. В ВТБ заявили, что намерены предоставить эту услугу одними из первых.
Ранее, весной, в России разрешили подключать карты «Мир» к Apple Pay. В июле сервис стал доступен клиентам восьми банков: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Почта Банка, «Центр-инвеста», Тинькофф Банка и Примсоцбанка. Позже в октябре список расширился.
Помимо Apple Pay и Google Pay карту «Мир» можно привязать к смартфону с помощью Mir.Pay или Samsung Pay.