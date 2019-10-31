В России хотят избавиться от пробок с помощью технологий Илона Маска

Стратегия будет разработана на краткосрочную (до 2023 года) и долгосрочную (до 2040 года) перспективы. Тендер на её создание уже выиграла российская дочка консалтинговой компании McKinsey.

У стратегии будет 21 ключевая задача. Среди них увеличение пропускной способности транспортной сети, повышение эффективности пассажирского и грузового автотранспорта, запуск Московских центральных диаметров (МЦД), развитие метро, организация многоуровневых паркингов. Также эксперты проанализируют возможности применения различных новых технологий.

Сообщается, что выигравшая тендер компания предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн рублей.