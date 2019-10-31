Наука и технологии
Сегодня 14:06
В России хотят избавиться от пробок с помощью технологий Илона Маска
А также искусственного интеллекта и big data
Власти Москвы скоро представят новую стратегию транспортного развития города. В её рамках для ускорения движения будут проверять технологии hyperloop (вакуумный высокоскоростной поезд Илона Маска), больших данных, виртуальной и дополненной реальности, 5G, искусственного интеллекта и биометрии.
Стратегия будет разработана на краткосрочную (до 2023 года) и долгосрочную (до 2040 года) перспективы. Тендер на её создание уже выиграла российская дочка консалтинговой компании McKinsey.
У стратегии будет 21 ключевая задача. Среди них увеличение пропускной способности транспортной сети, повышение эффективности пассажирского и грузового автотранспорта, запуск Московских центральных диаметров (МЦД), развитие метро, организация многоуровневых паркингов. Также эксперты проанализируют возможности применения различных новых технологий.
Сообщается, что выигравшая тендер компания предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн рублей.