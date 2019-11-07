В России хотят наказывать за покупку информации о человеке из интернета

Об этом сообщил глава ведомства на конференции «Защита персональных данных». По его словам, Роскомнадзор готовит пакет предложений по контролю за обработкой персональных данных. Он будет включать установление административной ответственности не только за распространение незаконно полученных персональных данных, но и за их приобретение и последующее использование. В ведомстве надеются, что Минкомсвязь России и Федеральное собрание поддержат предложение.

Поправки будут готовы к весне 2020 года. В Роскомнадзоре уверены, что утечка персональных данных является серьёзной мировой проблемой. Ответственность должны нести не только те, кто «слил» информацию в сеть, но и те, кто её приобрёл.