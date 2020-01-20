В России хотят запретить использовать Instagram за рулём

Чиновник предлагает идентифицировать таких водителей по наличию записи эфиров на странице в Instagram. Однако разработать механизм, с помощью которого удавалось бы фиксировать случаи, когда за рулём держат телефон и отвлекаются на него, сложно.

Какое наказание может ждать таких водителей, пока неясно. Парламентарий ответил, что для решения этого вопроса нужно мнение экспертов.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы по госстроительству и законодательству предложил усилить ответственность за использование смартфонов за рулём. На данный момент действует только штраф за разговор по телефону во время движения. Но, по мнению чиновника, это никого не стимулирует.