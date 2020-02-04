Наука и технологии
Сегодня 16:30
В России колоссально выросло число блокировок информации в интернете властями
В основном, блокируют ФНС, Генпрокуратура и суды
Эксперты правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода» представили доклад об ограничении свободы интернета в России. Как оказалось, в стране за год колоссально выросло число блокировок информации в интернете властями — на 70%.
Правда, как таковых вмешательств в свободу интернета в прошлом году стало меньше на треть. Количество запретов же информации государственными органами растёт неуклонно. За год их число увеличилось с 161 171 до 272 785 случаев, а с 2016 — более чем в десять раз.
Чаще всего запреты накладывает Федеральная налоговая служба (ФНС). Её действия в основном направлены против онлайн-казино. На долю ФНС приходится 34,8% всех блокировок. На втором месте стоит Генпрокуратура (32,4%), а на третьем – суды (16%).
«Мы констатируем, что общий курс на установление тотального государственного контроля над информацией, пользователями и сетями связи остается неизменным», — подытожили авторы доклада.