В России компьютер начал автоматически штрафовать за выключенные фары машин

Что интересно, ранее в МВД России говорили, что не фиксируют это нарушение на видео. Однако как оказалось, в Нижнем Новгороде это уже давно практикуется.

Используется камера типа «Азимут-3». Для определения нарушений применяется нейросеть. Производитель «Азимут-3» рассказал, что комплексы, способные фиксировать нарушения, связанные с работой световых приборов, уже есть в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях и других регионах. Штрафы же пока выносятся только в Нижнем Новгороде.

Система работает так: камера «видит» госрегзнак в потоке и определяет наличие контрастных зон справа и слева от него. Это и является признаком включённых фар или ходовых огней. Затем материал отправляется в ГИБДД для вынесения штрафа (если всё верно).