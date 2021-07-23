В России компьютер написал компьютерную программу

Программа может сопоставлять пиксели изображения с нейронами «сетчатки» искусственного глаза. Это позволяет создать модель искусственного интеллекта, которая будет учиться восприятию визуальных сцен.

Самое интересное в этом то, что программу отчасти написала нейросеть-трансформер. Её обучили на корпусе языков программирования.

В Реестре программ для ЭВМ Роспатента, впрочем, указано, что разработчики Artificial Vision — люди. Это специалисты, которые изначально обучили нейросеть, написавшую программный код.

В Сбере отметили, что нужно решать вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ. Компания надеется, что первая регистрация продукта, сделанного нейросетью, поможет в формировании правового регулирования в данной сфере.