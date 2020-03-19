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В России коронавирус впервые показали под микроскопом
Роспотребнадзор поделился снимками
В России коронавирус впервые показали под микроскопом. Снимки сделали учёные из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Вирус, который вообще-то называется SARS-CoV-2, принадлежит к семейству коронавирусов. Название они получили из-за своего строения: их шиповидные отростки напоминают солнечную корону.
Учёные получили снимки методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер запечатлённых частиц составляет 100–120 нм.
Это не первый снимок нового коронавируса в мире. В январе китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал аналогичные изображения. В феврале учёные из Университета Гонконга даже показали снимки размножения коронавируса.
В России сегодня также заявили о том, что смогли секвенировать первый полный геном коронавируса.