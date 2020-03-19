В России коронавирус впервые показали под микроскопом

Это не первый снимок нового коронавируса в мире. В январе китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал аналогичные изображения. В феврале учёные из Университета Гонконга даже показали снимки размножения коронавируса.

В России сегодня также заявили о том, что смогли секвенировать первый полный геном коронавируса.