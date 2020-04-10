В России коров оснастили «умными» датчиками

Датчики уже установили на первые 250 коров группы компаний «Деревенский молочный завод». Речь идёт о специальных радиодатчиках-болюсах, которые животные проглатывают вместе с кормом. С их помощью система отслеживает температуру коров, количество выпитой ими воды и двигательную активность. Благодаря наблюдениям владельцы животных будут знать, не заболели ли коровы и не собираются ли они отелиться.

Пока система обходится довольно дорого. Например, подключение датчика стоит до 500 рублей в месяц на животное. Поэтому для небольших фермерских хозяйств система не подойдёт.

В МТС, тем не менее, считают, что сельское хозяйство — одно из самых перспективных направлений для цифровизации.