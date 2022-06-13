В России кошек и собак излечили от рака на ускорителе нейтронов

Сначала кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат, а затем облучали на ускорительном источнике нейтронов. Такой метод лечения называется бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ). При его применении в клетках злокачественных опухолей накапливается изотоп бор-10, а при взаимодействии бора и нейтрона происходит ядерная реакция, в ходе которой наносятся смертельные повреждения опухолевым клеткам. Здоровые при этом не затрагиваются.

Всего во время эксперимента лечение прошли 15 кошек и собак.