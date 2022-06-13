В России кошек и собак излечили от рака на ускорителе нейтронов

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В России кошек и собак излечили от рака на ускорителе нейтроновРезультаты хорошие
Новосибирский государственный университет (НГУ) совместно с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) проверил на животных новый метод лечения злокачественных опухолей. Он использует ускоритель нейтронов.
Сначала кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат, а затем облучали на ускорительном источнике нейтронов. Такой метод лечения называется бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ). При его применении в клетках злокачественных опухолей накапливается изотоп бор-10, а при взаимодействии бора и нейтрона происходит ядерная реакция, в ходе которой наносятся смертельные повреждения опухолевым клеткам. Здоровые при этом не затрагиваются.
Всего во время эксперимента лечение прошли 15 кошек и собак.
Biology 2022, 11, 138
Отмечается, что некоторых животных приходилось облучать дважды, но они в итоге остались живы и здоровы.
Автор:Ксения МурашеваТеги:
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