В России медицинские маски начали печатать на 3D-принтере

Технологию печати масок разработали в компании Temporum. Созданы изделия по технологии FDM. Это значит, что маску послойно наращивают из предварительно расплавленной пластиковой нити.

Специалисты используют безопасный пластик PETG. Маски из него получаются многоразовыми. Нужно только менять внутренний фильтр. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели ватный диск и обрабатывать изделие дезинфицирующим раствором.

Напечатанные на 3D-принтере маски выходят выгоднее одноразовых аналогов. Цену фильтра можно рассчитать, прикинув, сколько стоит упаковка ватных дисков.

Сообщается, что Temporum уже получает запросы на закупку мелкооптовых партий масок. Сейчас компания ведёт переговоры об их серийном производстве.