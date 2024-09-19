В России многократно выросло число сайтов с дешёвыми iPhone 16

В начале осени количество мошеннических сайтов, предлагающих «продажу» нового iPhone 16, выросло до небес. С 1 по 8 сентября эксперты из BI.ZONE Brand Protection нашли всего семь подозрительных доменов, но после презентации 9 сентября их число взлетело до 170, всего за неделю, а к 19 сентября стало 197. Все эти сайты содержат в своих названиях слово «iPhone», и большинство из них зарегистрировано анонимно с явной целью обмана пользователей.

Как объясняет Дмитрий Кирюшкин, руководитель компании, стремление приобрести новый iPhone быстрее других или по заниженной цене увеличивает риск столкновения с мошенниками. Он настоятельно рекомендует сохранять бдительность и проверять адреса сайтов. Если у вас есть сомнения в надёжности источника, лучше не передавать свои личные данные, такие как пароли или номера банковских карт.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о распространённой мошеннической схеме, связанной с предзаказом iPhone 16 со скидкой почти 40%. На одном из таких фишинговых сайтов пользователям предлагают «первым испытать новейшие технологии» и обещают модель Pro Max за $499, тогда как реальная цена на рынке составляет $1199. Если кто-то решит нажать кнопку «купить», ему создадут поддельный счёт с налогами и стоимостью доставки, и для завершения покупки необходимо ввести свои платёжные данные. В итоге, деньги и личная информация отправятся мошенникам, а данные могут оказаться в даркнете, предупреждает старший контент-аналитик Ольга Свистунова.