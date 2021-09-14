В России могут начать отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

РБК приводит цитату из документа: «Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Это постановление должно будет вступить в силу 1 марта 2022 года. Оно будет действовать в течение шести лет. Под его действие подпадают любые сети связи, вне зависимости от их категорий.

Минцифры хочет так делать, в частности, чтобы предотвращать перегрузки в сетях связи. Генеральный директор Telecom Daily отметил, что в ситуациях ЧС ограничение сотовой связи — вынужденная мера.