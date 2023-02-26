В России могут открыть салоны по продаже дронов

«В России в ближайшие годы появятся специализированные салоны по продаже беспилотных летательных аппаратов для решения бизнес-задач в таких отраслях экономики, как строительство, мониторинг объектов и территорий, сельское хозяйство и логистика. Офлайн-магазины будут оказывать услуги трейд-ин, дрон-шеринг, проводить техническую диагностику и ремонт аппаратов», — рассказал Чижов.

Он считает, что такие салоны могут открыться на базе автомобильных центров в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, городах Ленобласти, а также в ряде городов-миллионников. Салоны также будут поставлять под заказ необходимые запчасти и детали от различных производителей.