В России могут перестать пускать на поезда и самолёты без QR-кодов

РБК узнал об этом от двух федеральных чиновников и нескольких источников в транспортной отрасли. Сейчас участники изучают вопрос технической возможности проверки QR-кодов. Пока собирают предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений должен закончиться к 15 ноября. После этого могут принять решение.

Один из возможных сценариев предполагает, что внедрение проверки QR-кодов может начаться с авиации после январских праздников 2022 года. На поездах реализовать проверку будет сложнее из-за большого количества остановок.

Интересно, что глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что выступает против QR-кодов при продаже билетов. А вот проверять их при посадке в самолёт, по его мнению, нормально.