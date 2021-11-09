В России могут перестать пускать на поезда и самолёты без QR-кодов

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В России могут перестать пускать на поезда и самолёты без QR-кодовЭтот вопрос обсуждается
РБК сообщил, что министерства и транспортные компании России обсуждают возможность проверки QR-кодов у пассажиров самолётов и поездов. Будет ли вводиться эта мера, зависит от оценки эпидемиологической ситуации.
РБК узнал об этом от двух федеральных чиновников и нескольких источников в транспортной отрасли. Сейчас участники изучают вопрос технической возможности проверки QR-кодов. Пока собирают предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений должен закончиться к 15 ноября. После этого могут принять решение.
Один из возможных сценариев предполагает, что внедрение проверки QR-кодов может начаться с авиации после январских праздников 2022 года. На поездах реализовать проверку будет сложнее из-за большого количества остановок.
Интересно, что глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что выступает против QR-кодов при продаже билетов. А вот проверять их при посадке в самолёт, по его мнению, нормально.
Источник: РБК