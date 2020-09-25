В России могут подешеветь товары из зарубежных интернет-магазинов

Как пишут журналисты, это случится из-за развития в стране сети бондовых складов. Первый из таких появится в Татарстане уже 1 ноября. В перспективе бондовые склады смогут обеспечивать до половины потока трансграничной торговли.

Принцип работы таких хранилищ прост: онлайн-продавцы арендуют площадь, ввозят из-за границы товар и доставляют на бондовый склад. Хранить продукцию там можно до трёх лет. Когда пользователь купит товар в интернет-магазине, продавец может произвести растаможку по облегчённой процедуре. Налоги и пошлины оплачивают только в этот момент.

Эксперты говорят, что появление бондовых складов позволит компаниям оптимизировать логистические расходы. В результате могут подешеветь одежда, косметика, детские и спортивные товары, бытовая техника и электроника, инструменты.