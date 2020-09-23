Наука и технологии
Сегодня 18:20
В России могут подорожать связь и подписки на различные сервисы
После пандемии
Консалтинговая компания Kearney заявила, что в России могут подорожать связь и подписки на различные сервисы. Сейчас россияне платят за такие услуги намного меньше, чем люди из других стран. По оценкам аналитиков, после пандемии онлайн-сервисы и связь будут обходиться россиянам на 31% дороже.
Как пишет «Коммерсант», в абсолютном выражении прирост составит примерно 7 евро (около 624 рублей) с абонента в месяц. Специалисты Kearney также рассказали, что российские абоненты тратят на эти услуги около 21 евро (1872 рублей) в месяц (две трети из этого приходятся на связь). В Восточной Европе, например, люди тратят на то же самое почти вдвое больше, а в Западной — почти впятеро.
Аналитики считают, что в России наиболее высок потенциал роста развлекательных сервисов. Их стоимость может увеличиться на 48%.