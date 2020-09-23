В России могут подорожать связь и подписки на различные сервисы

Как пишет «Коммерсант», в абсолютном выражении прирост составит примерно 7 евро (около 624 рублей) с абонента в месяц. Специалисты Kearney также рассказали, что российские абоненты тратят на эти услуги около 21 евро (1872 рублей) в месяц (две трети из этого приходятся на связь). В Восточной Европе, например, люди тратят на то же самое почти вдвое больше, а в Западной — почти впятеро.

Аналитики считают, что в России наиболее высок потенциал роста развлекательных сервисов. Их стоимость может увеличиться на 48%.