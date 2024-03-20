В России могут появиться запрещенные для мужчин профессии

Так, эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС Нинель Хан считает, что гендерные различия объективно существуют, поэтому запреты на определенную работу для женщин, безусловно, останутся. И, возможно, появятся запреты также для мужчин. Человечеству для сохранения себя как биологического вида требуется здоровье физическое и психическое, поэтому «запреты должны быть». Она объяснила, что количество запрещенных для женщин профессий будет увеличиваться по мере научных открытий. И, возможно, появятся запреты также для мужчин.

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева рассказала, что сегодня женщины могут ограниченно работать: