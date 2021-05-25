В России могут увеличить срок службы смартфонов и телевизоров до 10 лет

С таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов. Он ссылается на технические регламенты новых экодизайнов электроники в Европейском союзе. По ним производители обязаны обеспечивать покупателю право на ремонт техники. Компания должна выпускать комплектующие для ремонта в течение семи–десяти лет.

Пока эти регламенты касаются только производства телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов. В Европе их хотят принять и для смартфонов, ноутбуков, а также мелкой электроники.

Глава Минприроды считает, что такие регламенты должны действовать и в России. Это позволит сократить количество «электронного мусора», ведь россияне будут дольше использовать одну и ту же технику.