Наука и технологии
Сегодня в 13:54
В России могут увеличить срок службы смартфонов и телевизоров до 10 лет
Для этого внедрят европейские регламенты производства электроники
Минпромторг и Минэкономразвития проработают вопрос внедрения в России европейских техрегламентов для производителей техники, в том числе смартфонов и телевизоров. Это позволит увеличить срок их службы до десяти лет.
С таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов. Он ссылается на технические регламенты новых экодизайнов электроники в Европейском союзе. По ним производители обязаны обеспечивать покупателю право на ремонт техники. Компания должна выпускать комплектующие для ремонта в течение семи–десяти лет.
Пока эти регламенты касаются только производства телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов. В Европе их хотят принять и для смартфонов, ноутбуков, а также мелкой электроники.
Глава Минприроды считает, что такие регламенты должны действовать и в России. Это позволит сократить количество «электронного мусора», ведь россияне будут дольше использовать одну и ту же технику.