В России могут ввести пароли на просмотр фильмов и сериалов для взрослых

Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Он рассказал, что когда дети остаются дома одни, они «без проблем заходят туда (на сайты — прим.) и находят то, что хотят посмотреть». Представитель ведомства счёл это проблемой и предложил устранить её путём создания «некоторого контура безопасной для детей среды через введение специальных пин-кодов». Такие коды будут знать только взрослые члены семьи.

Пока неясно, как претворить задумку Субботина в жизнь. Он также добавил, что маркировки «18+» недостаточно, ведь дети всё равно могут посмотреть такой контент.