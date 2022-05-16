В России могут ввести пароли на просмотр фильмов и сериалов для взрослых

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В России могут ввести пароли на просмотр фильмов и сериалов для взрослыхОчередная идея Роскомнадзора
Роскомнадзор предложил ввести PIN-коды, которые надо будет вводить для просмотра фильмов и сериалов для взрослых. В ведомстве считают, что это нужно для защиты детей от такого контента.
Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Он рассказал, что когда дети остаются дома одни, они «без проблем заходят туда (на сайты — прим.) и находят то, что хотят посмотреть». Представитель ведомства счёл это проблемой и предложил устранить её путём создания «некоторого контура безопасной для детей среды через введение специальных пин-кодов». Такие коды будут знать только взрослые члены семьи.
Пока неясно, как претворить задумку Субботина в жизнь. Он также добавил, что маркировки «18+» недостаточно, ведь дети всё равно могут посмотреть такой контент.