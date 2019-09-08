В России могут запретить продавать натуральные продукты в пластиковой упаковке

По ГОСТу органическую продукцию уже нельзя упаковывать в полиэтилен. Но, как утверждает органический союз, производители решили эту проблему оригинально: они просто используют тару, изготовленную из разрешённых наноматериалов. Представители организации напоминают, что безвредность наночастиц не подтверждена, поэтому есть риск, что такая упаковка нанесёт вред здоровью покупателей.

Они поясняют, что речь идёт о пищевой плёнке с наночастицами серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана. Союз считает, что необходимость пересмотра ГОСТа обусловлена грядущим началом продаж в России органической продукции, произведённой без применения химикатов.