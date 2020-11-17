В России могут запустить несовместимый с остальным миром 5G

Речь идёт о частотах 3,4–3,6 ГГц. Их операторы хотели использовать для тестов сетей пятого поколения. А вот расширенный диапазон — 3,4-3,8 ГГц — лучше всего подходит для массового покрытия сетями 5G. На эти частоты ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.

В России основная часть диапазона занята спутниковой связью, которой пользуются силовики. Власти предлагают российским операторам строить сети 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Такое решение будет дороже, а выбор оборудования окажется ограничен. Также во многих приграничных районах будут возникать помехи из-за того, что соседние страны отдали эти частоты военным.