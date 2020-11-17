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В России могут запустить несовместимый с остальным миром 5G
Операторам не хотят выделять популярные частоты, под которые заточена большая часть оборудования
Издание «Ведомости» сообщило, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) откажет дочерним компаниям МегаФона и Ростелекома в выдаче самых оптимальных и популярных частот для 5G. Если в России и запустят сети пятого поколения, то они будут несовместимы с большинством оборудования, которое используется в остальном мире.
Речь идёт о частотах 3,4–3,6 ГГц. Их операторы хотели использовать для тестов сетей пятого поколения. А вот расширенный диапазон — 3,4-3,8 ГГц — лучше всего подходит для массового покрытия сетями 5G. На эти частоты ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.
В России основная часть диапазона занята спутниковой связью, которой пользуются силовики. Власти предлагают российским операторам строить сети 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Такое решение будет дороже, а выбор оборудования окажется ограничен. Также во многих приграничных районах будут возникать помехи из-за того, что соседние страны отдали эти частоты военным.