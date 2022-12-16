В России мошенники научились воровать бонусы с банковских карт

В России мошенники научились воровать бонусы с банковских картЧерез ботов
Аналитики Servicepipe обнаружили, что вредоносные боты стали похищать бонусы клиентов российских банков. Они покупают на эти бонусы популярные товары в период высокого спроса и таким образом создают искусственный дефицит.
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Аналитики выяснили, что в 2022 году онлайн-ресурсы российских ритейлеров, маркетплейсов и банков обрабатывали почти 40% трафика, который не являлся пользовательским. Во многом это были вредоносные боты.
«Вредоносные боты могут не только генерировать паразитный трафик, перерастающий в DDoS-атаки, но и, например, оформлять в периоды праздников и распродаж заказы на товары высокого спроса, создавая таким образом их искусственный дефицит», — отметили специалисты.
Они также добавили, что повышение активности ботов стало возможным из-за утечек персональных данных клиентов.