В России мошенники рассылают письма от «налоговой службы» с поддельными QR-кодами

Письма приходят налогоплательщикам по «Почте России». В них указаны реквизиты мошенников, хотя подписано всё от имени Федеральной налоговой службы.

Один из пострадавших рассказал, что получил такое письмо и решил оплатить налоги. Он просканировал QR-код, указанный на конверте, и увидел, что сумма платежа завышена. Тогда мужчина прервал операцию, зашёл в личный кабинет на сайте налоговой и убедился, что у него нет указанной задолженности.

Федеральная налоговая служба рекомендует внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в уведомлениях, и уточнять сумму на сайте или в инспекции.