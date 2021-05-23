В России может появиться аналог SpaceX

Так, по его словам, в России вполне могут появиться частные космические предприятия-аналоги американских компаний SpaceX и Blue Origin.

“Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется”, — поделился представитель “Роскосмоса”. Помимо прочего он сообщил, что “Роскосмос” может сотрудничать с частными компаниями, в частности для того, чтобы делегировать им финансовые и технические риски, в случае, если они согласятся создавать космическую технику.

Блошенко также отметил, что “Роскосмос” должен иметь 100% гарантию того, что на компании можно положиться на десятилетия вперёд, либо в будущем поглотить стартапы, скупив контрольные пакеты акций в них.