В России может снизиться скорость интернета

19:09, 06 февраля 2023
1 мин.
В России может снизиться скорость интернетаИз-за роста трафика и недостатка оборудования
Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что в России может начать падать скорость передачи данных. О причинах вы можете догадываться.
Фото: Unsplash
Дело в том, что российские телеком-операторы в 2022 году установили на 60% меньше базовых станций, чем годом ранее. По информации TelecomDaily, запасы иностранного оборудования операторов шли на ремонт действующих сетей, а новые при этом почти не разворачивались.
Кроме того, за прошлый год трафик в России вырос почти на треть. Как говорит Кусков, при сохранении темпов роста трафика в стране начнёт падать скорость интернета.
Напомним, в 2022 году из России ушли основные производители телеком-оборудования Nokia и Ericsson.