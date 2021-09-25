В России на воду спустили первое безэкипажное судно

В целом, «Пионер-М» планируют использовать для отработки технологии безэкипажного судовождения. Это судно катамаранного типа. Его корпус выполнен из композитных материалов. Система управления «Пионер-М» интегрирована с научно-исследовательскими центрами. По задумке, судно может круглый год использоваться в Чёрном и Азовском морях.

Отмечается, что это первое российское судно, на котором будут отрабатывать безэкипажное судовождение.

Максимальная скорость «Пионер-М» достигает десяти узлов (18,5 километра в час). Оно может работать автономно на протяжении пяти суток. Дальность плавания составляет 500 миль, а водоизмещение — 114 тонн. Длина судна равна 26 метрам, а ширина — девяти метрам.