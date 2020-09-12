В России наблюдателем на выборах стал робот

Об этом пишет издание «Хайтек» со ссылкой на пресс-службу «Промобот». Робот Юра работает на одном из избирательных участков в Перми. Он выглядит как человек и даже может имитировать эмоции. Робот способен двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», общаться и отвечать на вопросы. В целом, технология «Промобот» может воспроизвести более 600 вариантов микромимики человека. Также специалисты использовали собственную технологию создания искусственной кожи.

В компании говорят, что робот Юра — не просто ещё одна видеокамера, а настоящий помощник на избирательном участке. Он может даже развлечь избирателей, например, пошутить.