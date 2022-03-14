В России начал дорожать домашний интернет

МТС повысила цены примерно на 9%. В Москве тарифы с январского уровня в 599 рублей выросли до 660 рублей. Изменилась стоимость и некоторых архивных интернет-тарифов. В МТС заявили, что изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги внешних подрядчиков.

Ещё один крупный московский провайдер «Акадо» увеличил цены на домашний интернет на 2–4%. Эксперты отметили, что все действуют по-разному: кто-то повышает тарифы на 10 рублей, кто-то — на 50.