В России начал дорожать домашний интернет

Наука и технологии
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В России начал дорожать домашний интернетНа 2-10%
«Известия» сообщили, что в России выросли цены на домашний интернет. Региональные провайдеры подняли их на 10%. Причины тому — повышение стоимости комплектующих для оборудования, нестабильность курса рубля и издержки, связанные с необходимостью исполнения «закона Яровой».
МТС повысила цены примерно на 9%. В Москве тарифы с январского уровня в 599 рублей выросли до 660 рублей. Изменилась стоимость и некоторых архивных интернет-тарифов. В МТС заявили, что изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги внешних подрядчиков.
Ещё один крупный московский провайдер «Акадо» увеличил цены на домашний интернет на 2–4%. Эксперты отметили, что все действуют по-разному: кто-то повышает тарифы на 10 рублей, кто-то — на 50.
Источник: Известия