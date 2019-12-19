В России начала работу первая плавучая атомная электростанция

Как сказано в пресс-релизе Росатома, станция состоит из плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговой инфраструктуры. Место для её размещения было выбрано не случайно. Как отметил директор АО «Концерн Росэнергоатом», сегодня был сделан «важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути».

После того, как ПАТЭС будет введена в полноценную эксплуатацию, количество действующих АЭС в стране увеличится до 11.

Новая электростанция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого достаточно для города с населением около 100 тысяч человек.