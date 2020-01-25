В России началась разработка вакцины от китайского коронавируса

По словам главного санитарного врача, каждый из институтов разрабатывает вакцину по своему алгоритму. Пока чётких сроков изготовления не установлено. Но, как отметила Попова, «главное сегодня — предпринять все меры профилактики».

Она также напомнила, что российские учёные уже создали метод диагностики коронавируса. На это они потратили меньше недели. И хоть летальность от нового вируса невысокая, специалисты в России всё равно следят за происходящим и готовы ответить на вызовы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день число заболевших из-за коронавируса превысило 1300 человек, а 41 человек уже погиб. В России пока официально случаев заражения вирусом не зарегистрировано.