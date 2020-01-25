Наука и технологии
Сегодня 17:35
В России началась разработка вакцины от китайского коронавируса
Заболевших в России пока нет
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в двух российских институтах ведётся разработка вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV. Данный вирус впервые появился в китайском городе Ухань.
По словам главного санитарного врача, каждый из институтов разрабатывает вакцину по своему алгоритму. Пока чётких сроков изготовления не установлено. Но, как отметила Попова, «главное сегодня — предпринять все меры профилактики».
Она также напомнила, что российские учёные уже создали метод диагностики коронавируса. На это они потратили меньше недели. И хоть летальность от нового вируса невысокая, специалисты в России всё равно следят за происходящим и готовы ответить на вызовы.
Стоит отметить, что на сегодняшний день число заболевших из-за коронавируса превысило 1300 человек, а 41 человек уже погиб. В России пока официально случаев заражения вирусом не зарегистрировано.