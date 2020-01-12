В России начали блокировать мультфильмы с упоминанием наркотиков

В частности, пользователи сервиса заметили, что на сайте нельзя посмотреть 10 серию 23 сезона «Южного Парка». Появлялась ли она на «Кинопоиске HD», или вместо неё сразу установили заглушку — неясно.

В пресс-службе «Кинопоиска» причины блокировки не называют. Стоит отметить, что недоступная серия повествует о рождественской истории, и в ней упоминаются некоторые наркотики.

Как пишет TJ, один из редакторов издания обнаружил аналогичный запрет доступа и к 4 серии 22 сезона «Южного парка». В ней тоже фигурируют запрещённые в России вещества.