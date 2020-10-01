В России начали доставлять лекарства на дом

Представители проекта отметили, что речь идет о доставке лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, передает vc.ru. Также заказ может быть оформлен в аптечных сетях “Доктор Столетов”, “Озерки”, “Самсон Фарма” и Superapteka. В случае, если услуга будет востребованной и успешной, планируется расширение числа городов, в которых она будет доступна.