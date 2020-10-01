Наука и технологии
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В России начали доставлять лекарства на дом
В период пандемии услуга явно будет пользоваться спросом
Агрегатор “Все аптеки” и сервис доставки еды Delivery Club объединились для доставки лекарств на дом. На данный момент услуга доступна в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге.
Представители проекта отметили, что речь идет о доставке лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, передает vc.ru. Также заказ может быть оформлен в аптечных сетях “Доктор Столетов”, “Озерки”, “Самсон Фарма” и Superapteka. В случае, если услуга будет востребованной и успешной, планируется расширение числа городов, в которых она будет доступна.
Сообщается, что клиенты Delivery Club получат возможность заказать лекарства напрямую в аптеках. За доставку будут отвечать курьеры сервиса, а ее цена составит 149 рублей. Заказы будут передаваться в отдельных запечатанных пакетах.