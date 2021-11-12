В России начали готовить законы об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Отмечается, что новые требования не коснутся аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Всего упоминается два законопроекта. Первый о QR-кодах для магазинов, кафе и массовых мероприятий. Второй — о проверке QR-кодов во время междугородних и международных железнодорожных и авиаперевозок.

В этих законопроектах указано, что требования по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года. Региональным властям позволят определить перечень объектов, куда можно пройти по QR-коду. До 1 февраля можно будет также показывать отрицательный ПЦР-тест, но позже такую возможность оставят только при наличии медотвода.

Все эти требования не распространяются на граждан младше 18 лет.