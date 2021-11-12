В России начали готовить законы об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

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В России начали готовить законы об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинахТребования не будут распространяться на детей и подростков
Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после совещания с губернаторами и экспертами было принят решение ввести QR-коды в стране. В Госдуму уже внесли законопроекты об обязательной проверке QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
Отмечается, что новые требования не коснутся аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Всего упоминается два законопроекта. Первый о QR-кодах для магазинов, кафе и массовых мероприятий. Второй — о проверке QR-кодов во время междугородних и международных железнодорожных и авиаперевозок.
В этих законопроектах указано, что требования по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года. Региональным властям позволят определить перечень объектов, куда можно пройти по QR-коду. До 1 февраля можно будет также показывать отрицательный ПЦР-тест, но позже такую возможность оставят только при наличии медотвода.
Все эти требования не распространяются на граждан младше 18 лет.
Источник: VC.ru