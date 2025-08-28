В России начали испытания первого «летающего трактора» для обработки полей

Дрон работает на высоте 3−7 м, обрабатывая полосу шириной 20−23 м. Скорость работы — 25−35 км/ч, максимальная — 70 км/ч. Расход удобрений и химпрепаратов зависит от культуры и составляет 1−50 л/га. Благодаря точному распылению и независимости от состояния почвы дрон можно использовать даже после дождя, когда наземная техника не справится.

Испытания показали, что на больших участках свыше 100 га себестоимость обработки снижается до 180−220 руб./га, а расход препаратов уменьшается на 15−20% без потери эффективности.

Эксперты отмечают, что для полноценного внедрения «летающих тракторов» нужен совместный подход государства, науки, бизнеса и сельхозпредприятий. Дроны могут стать эффективной альтернативой наземной технике.