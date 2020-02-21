В России начали мониторить людей с подозрением на коронавирус через уличные камеры

Собянин заявил, что на сегодня в Москве не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Мэрия Москвы совместно с федеральным Правительством принимает меры для недопущения проникновения инфекции в столицу.

Мэр сообщил, что к настоящему моменту выдано около 2,5 тысячи постановлений о временной изоляции людей с подозрением на заражение коронавирусом. Она длится две недели. Камеры с автоматизированной системой распознавания лиц контролируют соблюдение пациентами этого режима.

Собянин привёл пример работы системы. Несколько дней назад в Москву прилетела гражданка Китая. В аэропорту она сдала анализ на коронавирус и получила постановление о двухнедельной изоляции. Из-за положительного результата женщину госпитализировали в инфекционную больницу. Её соседку-китаянку также обязали оставаться дома. Но камеры видеонаблюдения показали, что девушка нарушала режим изоляции. В итоге благодаря мониторингу были собраны сведения обо всех лицах, с которыми могла контактировать китаянка. Правда, в конец концов оказалось, что результат анализа первой женщины был ложноположительным.