В России начали наращивать производство «белых лебедей» — стратегических бомбардировщиков Ту-160М

Один из самых грозных российских самолётов

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе рабочей поездки в Татарстан посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, на котором за последнее время началось наращивание стратегических межконтинентальных сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160.