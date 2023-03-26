В России начали наращивать производство «белых лебедей» — стратегических бомбардировщиков Ту-160М

01:53, 26 марта 2023
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В России начали наращивать производство «белых лебедей» — стратегических бомбардировщиков Ту-160МОдин из самых грозных российских самолётов
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе рабочей поездки в Татарстан посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, на котором за последнее время началось наращивание стратегических межконтинентальных сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160.
Фото: Wall.alphacoders.com
Это уникальный многорежимный самолёт с крылом изменяемой стреловидности. Ещё этот самолёт получил название «Белый лебедь».
Предприятие наращивает выпуск знаменитых «белых лебедей», которые являются визитной карточкой нашей стратегической авиации. Это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям.
Сергей Чемезов
Глава госкорпорации «Ростех»