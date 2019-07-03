В России начали отслеживать зарубежные товары

Эксперимент будет длиться с 1 июля по 31 декабря 2019 г. Прослеживать будут 10 категорий товаров: бульдозеры, экскаваторы, холодильники, стиральные машины, мониторы, проекторы, детские коляски и другие. Бизнес будет участвовать в эксперименте добровольно.

Система документальной прослеживаемости должна обеспечить контроль легальности оборота товаров на всех этапах их коммерческого использования: от ввоза до продажи. Распространяется система на всю единую таможенную территорию ЕЭАС. Документальная прослеживаемость товаров должна обеспечить контроль, при этом не усложняя процедур оформления товаров и не накладывая дополнительной нагрузки на предпринимателей.