В России начали по постам в соцсетях штрафовать за нарушения коронавирусных запретов

По его словам, любая информация из соцсетей может быть началом для административного расследования. Затем инспекторы будут собирать доказательную базу. Это касается нарушений работы баров, кафе и ресторанов, пишет «РИА Новости».

По информации начальника главного контрольного управления, около 10% предприятий Москвы нарушают ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19.

Сейчас в России кафе, барам, ресторанам и клубам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Штраф за нарушение может достигать миллиона рублей. Также заведение могут закрыть на срок до 90 суток.