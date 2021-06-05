С главой Росздравнадзора журналисты беседовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Самойловой, пилотные проекты уже запускаются в некоторых регионах. В будущем онлайн-продажа рецептурных лекарств будет запущена по всей стране. О каких именно регионах идёт речь, не уточняется.

В апреле 2020 года президент России подписал закон о дистанционной продаже лекарственных препаратов. Он разрешает розничную торговлю некоторыми лекарствами онлайн. По закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, но в условиях ЧС и угрозы пандемии власти временно разрешат торговать отдельными рецептурными лекарственными препаратами.