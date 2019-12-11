В России начали штрафовать за гей-паблики в соцсетях

Взыскание полагается по статье 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Сообщается, что суд отказал в удовлетворении нескольких важных ходатайств. В частности защита не услышала данные о том, с какого телефона совершался вход в аккаунт, в каком месте был совершён административный проступок. Была доступна лишь справка ФСБ об установлении принадлежности аккаунта «оперативным путём».

Адвокат девушки заявил, что будет обжаловать решение суда в апелляционном порядке».

Дело в отношении активистки завели из-за её аккаунта во «ВКонтакте» и пабликов «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+».

Также против девушки возбуждено дело о распространении порнографии из-за паблика «Монологи вагины».