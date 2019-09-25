В России начали собирать аналог известной американской винтовки AR-15

Сообщается, что раньше в России подобное оружие собирали только из американских комплектующих. Теперь же всё будет создаваться из отечественных деталей. Таким образом, выпуск больше не будет зависеть от поставок из США. Кроме того, стволы производства российской ORSIS повышают точность и ресурс винтовки.

Представители компании рассказали, что уже начали принимать предзаказы на ORSIS-AR15J.

Напомним, AR-15 — винтовка под патрон 5,56×45 мм. Выпускается она с 1963 года. В США это оружие очень популярно среди гражданских. Как это обычно бывает, изначально AR-15 разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии.