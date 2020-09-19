Наука и технологии
Сегодня 14:28
В России начали создавать аналог ракеты Илона Маска
С возвращаемой ступенью
Центр разработок S7 рассказал, что ещё в 2019 году начал создавать ракету-носитель лёгкого класса с возвращаемой ступенью. Подобные ракеты использует компания SpaceX Илона Маска.
Наиболее известно у SpaceX семейство ракет-носителей тяжёлого класса Falcon 9. Первая ступень у них может быть повторно использована, поэтому на неё установлено оборудование для возврата и вертикального приземления.
Как рассказали в Центре разработок S7, специалисты компании уже приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. Работать она будет на жидкостном ракетном двигателе.
Все наработки S7 планирует в перспективе использовать при промышленном изготовлении ракеты-носителя среднего класса для запуска с космодрома «Морской старт». Последний состоит из пусковой плавучей платформы Odyssey и командного судна.