В России начали создавать аналог ракеты Илона Маска

Наиболее известно у SpaceX семейство ракет-носителей тяжёлого класса Falcon 9. Первая ступень у них может быть повторно использована, поэтому на неё установлено оборудование для возврата и вертикального приземления.

Как рассказали в Центре разработок S7, специалисты компании уже приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. Работать она будет на жидкостном ракетном двигателе.

Все наработки S7 планирует в перспективе использовать при промышленном изготовлении ракеты-носителя среднего класса для запуска с космодрома «Морской старт». Последний состоит из пусковой плавучей платформы Odyssey и командного судна.