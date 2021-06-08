В России начали строить первый в мире реактор нового поколения

«РИА Новости» пишет, что уже началась заливка первого бетона в фундамент. Новый энергоблок, мощность которого составляет 300 МВт, войдёт в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК). По планам, реактор БРЕСТ начнёт работу во второй половине 2020-х годов.

БРЕСТ расшифровывается как реакторная установка на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Сообщается, что такой реактор обладает свойством естественной безопасности: аварии типа Чернобыля и Фукусимы будут в принципе невозможны.

В ОДЭК помимо реактора БРЕСТ будут входить комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора, а также комплекс по переработке отработавшего топлива.