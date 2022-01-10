В России начали строить спецплощадки для гиперзвуковых ракет

Сообщается, что в нескольких регионах России подготавливаются арсеналы для хранения и площадки для ремонта, обслуживания и тестирования гиперзвуковых ракет. Места расположения объектов засекречены. При этом в России уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил, что ракетно-технические подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) должны не только принять гиперзвуковые «Кинжалы», но и обеспечить их хранение, подготовку к боевому применению, контроль состояния и проведение своевременных регламентных работ. Для развёртывания носителей «Кинжалов» Миг-31К всё подготовлено. Но эти самолёты и не требуют дополнительной сложной инфраструктуры и оборудования.