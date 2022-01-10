Наука и технологии
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В России начали строить спецплощадки для гиперзвуковых ракет

Все готовятся к принятию на вооружение
Издание «Известия» рассказало, что в России завершается строительство инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Возводят арсеналы и спецплощадки проверки и обслуживания боеприпасов.
В России начали строить спецплощадки для гиперзвуковых ракет

Сообщается, что в нескольких регионах России подготавливаются арсеналы для хранения и площадки для ремонта, обслуживания и тестирования гиперзвуковых ракет. Места расположения объектов засекречены. При этом в России уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил, что ракетно-технические подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) должны не только принять гиперзвуковые «Кинжалы», но и обеспечить их хранение, подготовку к боевому применению, контроль состояния и проведение своевременных регламентных работ. Для развёртывания носителей «Кинжалов» Миг-31К всё подготовлено. Но эти самолёты и не требуют дополнительной сложной инфраструктуры и оборудования.

Источник: Известия
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