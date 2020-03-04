Наука и технологии
Сегодня 14:26
В России начали тестирование нового беспилотного автомобиля
В Москве
В России Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) начал тестирование нового беспилотного автомобиля. Машина может обмениваться данными с интеллектуальными дорожными системами.
Испытания проходят в Москве. Предыдущие беспилотники, которые тестировались, не могли обмениваться информацией с внешними устройствами.
Новый беспилотный автомобиль оснащён опознавательным знаком в виде буквы «А», который означает «Автономное вождение», и проблесковым маячком жёлтого цвета.
Пока испытания проводятся на одной машине. К осени запустят ещё одну.
Напомним, недавно российские власти утвердили постановление, по которому с 1 марта можно испытывать беспилотные автомобили в 13 регионах страны. Помимо Москвы и Татарстана в список вошли Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Самарская, Нижегородская, Новгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, а также Республика Чувашия.