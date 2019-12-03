В России начали тестировать беспилотный КамАЗ

Грузовик осваивает перевозку кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. В компании «КамАЗ» считают, что такие машины-роботы подходят для любых производств, где требуются перевозки по заданным маршрутам.

Председатель совета директоров КамАЗа сообщил, что погрешность навигации у беспилотника не превышает трёх-пяти сантиметров. В целом, КамАЗ-4308 может стать первым шагом к роботизации промышленной техники. Особенно удобно будет автоматизировать технику, которая работает в экстремальных условиях, например, на шахтах или на Крайнем Севере.

Тестовый автомобиль оснащён видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Он может работать с промышленными Wi-Fi- и 4G-сетями, а также со специальным УКВ-диапазоном в случае экстренной ситуации.